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11 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

11 Şubat 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

11.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 06:4511 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Oyunu Bozuyorum

00:15 Parker

01:45 Parker

02:20 Hayalimdeki Gelinlik

02:40 Babil

03:30 Hayalimdeki Gelinlik

04:30 Güzel Köylü

05:40 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Kızıl Elmas

22:00 Kızıl Elmas

23:45 Babil


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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