11 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

Ada Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Mert Gümüşkaynak: Olayın ardından herkesten özür diledik ve olaya karışan antrenör ile yollarımızı ayırdık

"Hakem arkadaşımı arayıp özür diledim"

"Hakem arkadaşımız hakaret söyleminde bulununca iş fiziksel müdahaleye giriyor"

"Oyuncularımız hakemle temasa geçmedi, karşı takım oyuncuları ile münakaşa etti"

"Karşı takım oyuncuları kavgayı ayırıyor diye korunuyor"

"Bazı şahıs ve kurumlar bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor"

"Bu bir şahıs davasıdır, kulübü bağlamaz"

"Dava devam ediyor, sonucunu hep birlikte göreceğiz"

"Kulübümüz ile ilgisi olan bütün arkadaşlar şu an cezalandırılıyor"

"Hakemlerde insan, hata yapabilirler. Hakemler ile ilgili problemler diyaloglar ile çözülür"

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

12.00 Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de toplantıda yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI BAŞLIYOR

20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor

FENERBAHÇE

10.30 Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile QNET arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak. Öncesinde ise gösteri maçı organize edilecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

Solgar Vitamin Türkiye Kupası

19.00 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes

21.00 Galatasaray - Tofaş

BÜYÜKLER AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyona devam ediyor.