11 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 11 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
11 ŞUBAT SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Arnavutköy
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Arnavutköy Merkez Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-11 06:27:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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