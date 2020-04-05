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11 suçtan aranan cezaevi firarisi Çine'de yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Çine ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda 11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, saklandığı evde yakalandı.

05.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:27
11 suçtan aranan cezaevi firarisi Çine'de yakalandı
AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Çine ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda 11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince peşinde olduğu 11 ayrı suçtan araması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 20 yaşındaki Özhan Şanlı isimli şahsın Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirlendi. Çine Cumhuriyet Savcılığı bilgisinde eve operasyon yapan emniyet ekipleri Özhan Şanlı'yı bulunduğu adreste yakaladı. Zanlı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edildi. Yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şanlı tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Çine, 3. Sayfa
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