11 suçtan aranan şüpheli karıştığı silahlı kavga sonrası yakalandı

Konya'da 11 suçtan yakalama kararı bulunan zanlı, karıştığı silahlı kavganın ardından gözaltına alındı.

21.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:30
Konya'da 11 suçtan yakalama kararı bulunan zanlı, karıştığı silahlı kavganın ardından gözaltına alındı.
İddiaya göre, Rıza Şahin (37), merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi İskender Caddesi'nde aralarında husumet bulunan İsmail C. (37) tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şahin'in bacak kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve tedaviye alındığı belirtildi.
Yaklaşık üç senedir aranıyormuş
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının uyuşturucu ticareti, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 11 suçtan yaklaşık 3 senedir arandığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, İsmail C'yi kiraladığı araçla Selçuklu ilçesindeki Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeyken durdurdu.
Zanlının üst aramasında ve araçta 370 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 11 suçtan aranan şüpheli karıştığı silahlı kavga sonrası yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: İskender, Karatay, Konya, Güncel, Haber

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