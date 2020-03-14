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11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:41
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.
(İHA) 11 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Metina, Irak, Güncel

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