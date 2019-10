11. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi başladı

Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün ev sahipliğinde bu yıl ulusal düzeyde 11'incisi düzenlenen " Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi" Samsun 'da başladı.Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki kongrede, zor bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin güçlü olma zorunluluğunun bulunduğunu söyledi.Türkiye'nin her alanda gelişmesi için daha çok çalışılması gerektiğini belirten Kaymak, "Samsun'da Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında böyle bir kongreyi önemsiyoruz. Türkiye çok zor bir coğrafyada. Bu topraklarda bizi rahat bırakmıyorlar. O anlamda 100 yıl önce başlayan kurtuluş meşalesi, bağımsızlık mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Bizi rahat bırakmamak için her türlü uluslararası oyunlara giriyorlar. Bu nedenle ülke olarak güçlü olmak ve milli gelirimizi arttırmak zorundayız." diye konuştu.Samsun'un bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Vali Kaymak, şunları kaydetti:"Samsun iki önemli ovaya sahip. Bu özelliğinin iyi değerlendirilmesini ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlere yönelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda üniversitelerimize, bilim insanlarımıza büyük görevler düşüyor. Ülke olarak eğitimde, sanayide, tarımda her alanda gelişmek, ilerlemek zorundayız. Bunun için düzenlenen bu tür bilimsel etkinlikleri önemsiyoruz.""Mantar sevgi ister"OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen ise etkinliğin, mantar konusunda çalışan bilim insanları, sektördeki kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencileri bir araya getirmesi bakımından önemli olduğunu anlattı.Türkiye'de son yıllarda mantar üretiminde ciddi artış görüldüğüne dikkati çeken Pekşen, "1973 yılında 80 ton olan mantar üretimimiz günümüzde 65 bin tona yükselmiştir. Son yıllarda artan mantar işletmeleri bizleri mutlu etmektedir. Ancak mantar işletmelerinin kurulması kadar, sürdürülebilirliğinin de sağlanması çok önemlidir. Bu da bilgi ve tecrübe ile mümkün olacaktır. Mantar işi emek işidir. Mantar sevgi ister." ifadelerini kullandı.Kongrede sözlü bildiri ve poster sunumların yanında tarım, gıda, farmakoloji, çevre ve biyoloji alanında mantarla ilgili yeni gelişmeler ile iş birliği olanakları görüşülecek.