11 Ülkeden 34 Sanatçı Bir Araya Geldi - İstanbul

Kaynak: AA

İranlı ressam Tima Jam'ın, "Blue Rhino Sanat Danışmanlığı" bünyesinde düzenlendiği "Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Ustalık Eğitimi" başladı.İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi içerisindeki otelde gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında Hindistan, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Pakistan, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 11 farklı ülkeden, 34 sanatçı katıldı.AA muhabirine açıklamada bulunan Jam, etkinliğin toplumlar arası kültür ve sanat etkileşimi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul, kültürleri birbirine kaynaştırmak için güzel bir merkez. Türk kültürünü çok seviyoruz. Bu yüzden yabancı insanların da Türkiye'nin sanat dünyasını ve kültürünü yakından tanıtmasını istiyoruz." dedi.Jam, etkinlik aracılığıyla Türk sanatçıların, farklı ülkelerdeki sanatçılarla da tanışma ve çalışma fırsatı bulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Bu kapsamda bir etkinlik, daha önce farklı ülkelerde de yapılmıştı. Fakat Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriliyor. Etkinlikte çalışmaya katılan sanatçılar, 10 gün süre içerisinde İstanbul'daki müzeleri, sanat galerilerini ve Türk sanatçıların çalışma atölyelerini gezecekler. Ayrıca bu atölyelerde workshop yapma fırsatı bulabilecekler. Etkinlik kapsamında sanat üzerine çeşitli söyleşiler de olacak. Aslında bizim amacımız, dünya sanatçılarının birbirini tanımaları ve çeşitli ülkelerdeki sanatsal faaliyetlerden haberdar olmalarıdır."Etkinlikte genç sanatçılarla tecrübeli ustaların da bir araya geldiğini aktaran Jam, "Böylelikle gelecekte gerçekleştirmeyi planladığımız projeler için zemin hazırlamış oluyoruz. Gelecek aylarda bu programı, İtalya'da ve İran'da da düzenleyeceğiz. Ayrıca 'Blue Rhino Sanat Danışmanlığı' ile gelecek ay, yine Türkiye'de fotoğraf alanında uluslararası bir yarışma düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.Sempozyum kapsamında, sanatçıların yaptığı çalışmalar, yaratıcılık ve fikir geliştirmenin yanı sıra kültürel etkinlikler, rejenerasyon, sosyal değişim ve kültürler arası diyalog konuları ele alınacak.Etkinliğe katılanlar arasında Türk sanatçılardan Damla Yalçın, Erkan Özdilek, Kerim Kılıçarslan ve Musa Güney'in yanı sıra Abdolhamid Pazooki, Ali Zakeri, Anahita Ghazanfari, Azem Kucana, Botticelli Veronica, Faezeh Danesh, Fahime Nemati, Farzad Ghazi zahedi, Hosein Mokhtari, Leyli Rashidi Rauf, Maha Waseem, Maria Matin, Marjana Goxhabelliu, Maryam Moradi, Masoomeh Khodabakhshi, Mauro Di Silvestre, Mitra Aminaei, Mohsen Karami, Morteza Pourhosseini, Muhammad Usman Amin, Niloofar Kananian, Parinaz Hadadi, Pegah Molahasani, Rosa Pirooznia, Roshanak Ghezelbash, Saimir Ahmeti, Sara Saadatfard, Snegna Melnyk ve Stefan Hadzi Nikolov ve Mustafa Arapi yer alıyor.Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Ustalık Eğitimi, 28 Şubat'ta sona erecek.