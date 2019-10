11. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı başladıİSTANBUL - 11. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı başladı. Yerli ve yabancı birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konferans yarına kadar devam edecek.Sigorta Tatbikatçıları Derneği tarafından her yıl Ekim ayında düzenlenen İstanbul Uluslararası Sigortacılık Konferansının bu yıl 11'incisi düzenleniyor. 3 -4 Ekim 2019 tarihlerinde Milli Reasürans'ın Teşvikiye'de bulunan binasında gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan konferansın ilk günü olan 3 Ekim'de 2 ayrı oturumda "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Teknolojinin ve İnovasyonun Rolü" ve "Finansal ve Siber Sigortalar" başlıkları ele alındı. Konferansta sigorta şirketlerinden ve farklı alanlardan gelen uzmanlar söz konusu alanlarla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri ele aldı. Konferansın ikinci gününde ise "Tamamlayıcı Sağlık sigortaları" ve "IFRS 17 Uygulamaları"nı konu alan paralel workshop çalışmaları gerçekleştirilirken yurtiçi ve yurtdışından gelen şirket ve kurum temsilcilerinin ikili görüşmeleri olacak.11'inci Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı'nın açılış konuşmalarını Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Sigortacılık Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Genç, Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Kayacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu gerçekleştirdi."Ülkemizde sigortacılığı daha yukarı çıkarmak adına önemli bir organizasyon"Organizasyonun öneminden bahseden Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, "Amerika'dan Japonya'ya yaklaşık 22 ülkeden 350'yi aşkın katılımcı var. Gerek panellerde konuşma yapan gerekse öncelikli ve önemli birtakım gündem maddeleri hakkında katılımcıları bilgilendiren uzmanlarımız ve konuşmacılarımız var. Gelişmiş ülkelere baktığımızda ülkemizde sigortacılığın penetrasyonu daha düşük durumdadır. Bunu yukarı taşımak, gelişmiş ülkelerdeki iyi örnekleri buraya getirebilmek, yine yabancı ülkelerdeki ihtiyaçları buraya taşıyabilmek adına bu tür organizasyonların hem değer katmak hem bilinci artırmak hem de sigorta gibi çok önemli konularda -özellikle deprem ve sel gibi büyük risk içeren birtakım durumlarda- bir farkındalık oluşturuyor olmak adına önemli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz" dedi."Türk sigorta sektörü için çok önemli bir organizasyon"Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, konferansın içeriğinden bahsetti, "Bu konferans yerli ve yabancı katılımcıları ve ele alınan konular itibarıyla Türk sigorta sektörü için en önemli konferanslardan bir tanesidir. Geleneksel hale gelen konferansın bu yıl 11'incisi düzenlenmektedir. Konferans iki gün sürmektedir. Bu iki günün ilk gününde, iki oturum ve anahtar konuşmacıların yer aldığı seriler yer almaktadır. İkinci gün ise paralel iki oturumun gerçekleştirildiği, özellikle tamamlayıcı sağlık sigortaların ve önemli konuların konuşulduğu toplantılardan oluşmaktadır. Bugün, sektörün önemli yöneticileri, çalışanları ve yabancı konuklarımız bizlerin misafiri olarak bu organizasyona katılmış durumdadır" dedi."Türk sigortacılığının gelişmesi için 60 yıldır çalışıyoruz"Düzenlenen organizasyonun sponsoru IUC Sigorta'nın Genel Müdürü Menekşe Uçaroğlu, "Bu konferansı geçtiğimiz 11 yıl boyunca konjonktürel ve sosyo-ekonomik duruma rağmen sürdürmeyi başardık. Sigorta Tatbikatçılar Derneği, kar amacı gütmeyen, üyelerinden aidat dahi almayan, yurtdışından veya Türkiye'den medya sponsorlukları alarak aktivitelerini düzenleyen, Sigorta Şirketleri Birliğinin de maddi ve manevi anlamda desteklediği, Türk sigortacılığının gelişmesi için çalışan, 60'ıncı yılını geçen sene tamamlamış bir dernektir. Üyelerimiz, sigorta şirketlerinde çalışan ya da daha önce çalışmış sigorta şirketlerinin yöneticileridir. Derneğin amacı Türk sigortacılığının gelişmesi, ilerlemesi, uluslararası düzeye gelmesi hatta bazen diğer ülkelere de örnek olmaktır. Biz "IUC" olarak burada organizasyon sponsoruyuz. Bu organizasyonun diğer ülkelere duyurulması için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı."İki önemli sorunumuz var, trafikte karsızlık ve otomatik katılım süreci"Önlerindeki iki önemli sorunu aşmaları durumunda Türk sigortacılığının çok daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, "Sigorta Birliği olarak bu platformu çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'deki profesyonel sigortacıların, işin pratiğini yapan kişilerin buluştuğu önemli bir organizasyon. Uluslararası katılımcıların da katıldığını dikkate alırsak aslında o yönüyle de çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden her yıl aktif olarak katılmaya çalışıyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörü olarak sektörümüze çok inanıyoruz, potansiyeline güveniyoruz ve bunu büyütmemiz gerektiğini düşündüğümüz için bu tür mecralarda mesajlarımızı vermek istiyoruz. Bu sektörün olması gereken yerde olmadığını her platformda dillendiriyoruz, bu yüzden bu sektörü büyütmek ve potansiyelini değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yapabilmek için de çalışıyoruz ama bazı kronik sorunlarımız var. Bu sorunlar, trafik ve otomatik katılımda operasyonel süreçteki sistemin dizaynı ile ilgili olan belirsizliktir. Bugün burada bu sorunları nasıl aşabileceğimizle ilgili mesajları verip, bireysel emeklilikte otomatik katılıma nasıl sorunsuz geçebileceğimize, otomatik katılımı sorunsuz şekilde nasıl daha başarılı bir sistem haline getirebileceğimize, trafikteki karsızlık sorununu nasıl çözebileceğimize yönelik aldığımız kararları ve aksiyonları paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye ve dünyadan birçok sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 11'inci Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı 4 Ekim'de sona erecek.