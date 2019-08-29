Haberler» kultur-sanat» Haber

11. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı.

29.08.2019 21:40 11. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı.
Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Bulgaristan, Arjantin ve KKTC'den 350 dansçı katıldı.
Marmaris Perküsyon Grubu'ndaki down sendromlu çocukların gösterileri alkış aldı.
Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu Genel Koordinatörü Selçuk Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında başladıkları ve yılda iki kez gerçekleştirdikleri festivali uzun yıllar yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Festival hakkında bilgiler veren Yıldız, "Bu sene festivalimize Özbekistan, Bulgaristan, Arjantin, KKTC ve Türkiye'den dans grupları katılıyor. Marmaris'ten de perküsyon grubumuz festivalde. Festivalimiz ülkemizin turizmine, ticaretine ve tanıtımına katkıda bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda daha da fazla ülkeden katılım bekliyoruz." diye konuştu.
Festival, pazar günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenecek gala gösterisiyle sona erecek.

Marmaris, Bursa, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
22:30   Moskova'da Türk tasavvuf düşüncesi anlatıldı
22:09   Polis korosundan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
21:42   "Kelebek çocuk" Elfida'ya "hediyeli ve pastalı" sürpriz
21:42   Huzurevinde başlayan aşk düğünle taçlandı
21:40   11. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı
21:36   Polis korosundan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
18:50   76. Venedik Film Festivali'nde Almodovar'a özel ödül