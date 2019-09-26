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11 vatandaş korkudan bayıldı

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan deprem dolayısıyla 11 vatandaşın korkudan baygınlık geçirdiği ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

26.09.2019 15:5411 vatandaş korkudan bayıldı
Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan deprem dolayısıyla 11 vatandaşın korkudan baygınlık geçirdiği ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki depremle ilgili Yalova Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ilde herhangi bir can ve mal kaybı ile yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yaşanan deprem dolayısıyla korku yaşayan 11 vatandaşın baygınlık geçirdiği ve ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındıkları dile getirildi. - YALOVA

İstanbul, Silivri, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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