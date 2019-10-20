11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.
42 ilden 504 sporcu ve 146 kulübün katıldığı şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.. 4 gün süren şampiyonanın sonunda derece alan minik badmintoncular şöyle:
ÇİFT BAYANLAR
1.Irmak Rana Yemişen+Yağmur Tuana Yemişen
2.Bengisu Ayindi+Elif Duru Dursun
3.Ecrin Kaldırım+Sudenur Kavaklı
3.Medine Çetres+Sultan Çetres
ÇİFT ERKEKLER
1.Tunç İlk+Mustafa Kayra Set
2.Batuhan Duman+Arda Korkut
3. İsmail Samet Bülbül+Ali Hamza Doğan
3.Yağız Altındağ+Deniz Baran Karaman
KARIŞIK ÇİFTLER
1.Emirhan Suna+Eylül Azra Ak
2.İsmail Samet Bülbül+Elif Kayılap
3.Onur Acu+Asya Erkıran
3.Sefa Talas+Gülsu Vural
TEK BAYANLAR
1.Sultan Çetres
2.Yağmur Tuana Yemişen
3.Irmak Rana Yemişen
3.Medine Çetres
TEK ERKEKLER
1.Erdal Mert Demirhan
2.Tunç İlk
3.Arda Korkut
3. Onur Dağdeviren