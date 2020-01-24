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11 yaşındaki Buldan Beyi arenalarda fırtına estiriyor

Denizli'de Buldan ilçesinde yetiştirilen 11 yaşındaki 'Buldan Beyi' isimli deva arenadaki güreşlerde adından sıkça söz ettirmeye başlayarak adeta güreşlerde fırtınalar estiriyor.

24.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:0111 yaşındaki Buldan Beyi arenalarda fırtına estiriyor
'de ilçesinde yetiştirilen 11 yaşındaki 'Buldan Beyi' isimli deva arenadaki güreşlerde adından sıkça söz ettirmeye başlayarak adeta güreşlerde fırtınalar estiriyor.

Buldanlı genç deveciler tarafından alınarak arenalara kazandırılan Buldan Beyi adından başarıyla söz ettiriyor. Buldanlı genç deveciler Aykaç, Hüseyin Yangöz ve Süleyman Aykaç tarafından satın alınarak Buldan Beyi adı verilen genç deve arenalarda fırtına gibi esiyor. Buldan'ın ismini arenalarda başarıyla duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Fatih Aykaç, "Katıldığımız tüm güreşlerde Buldan Beyi hem kendi adından hem de Buldan'ımızdan söz ettiriyor. Buldan Beyi sağ ve sol tek yapıyor. Kol atıp bağlıyor. 11 yaşındaki Buldan Beyi ilerleyen dönemlerde de adından başarıyla söz ettirecektir. Buldan'ımıza hayırlı olsun. Tüm develerin ayağı düz bassın" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Fatih, Güncel

Kaynak: İHA

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