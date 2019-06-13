11 yaşındaki çocuğun üzerine sıcak çorba atan kadın hamile olduğu için ceza almadı

Çin'de ismi Ren olarak açıklanan 28 yaşındaki kadın, çalıştığı mekanda ailesi ile yemek yiyen 11 yaşındaki kız çocuğunun üzerine kaşığı masaya vurarak ses çıkardığı için sıcak çorba fırlattı. Çocuğun vücudunda yanıklar oluşurken, polis tarafından gözaltına alınan saldırgan kadın, Çin kanunları hamile kadınlara ceza vermeyi engellediği için serbest bırakıldı.

GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR DİYE ÇORBA ATTI

Olay Çin'inXiangcheng şehrinde meydana geldi. Polis, Ren'in restorantta kocası ile yemek yerken elindeki kaşığı sürekli masaya vurarak gürültü yapan bebeğin annesiyle çocuğunu susturması için kavga etti. Kocası tarafından zorla restoranttan çılarılan Ren, 15 dakika sonra geri dönerek çorbayı çocuğun üzerine fırlattı.

SALDIRGAN HAMİLE OLDUĞU İÇİN CEZA VERİLMEDİ

Polis, kadının kocası ile yaşadığı sorunlar nedeni ile psikolojik sıkıntı yaşadığını, yasalar gereği kadın hamile olduğu içintutuklanamadığını ama bebeğin hastane masraflarını karşıladığını söyledi.