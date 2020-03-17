Menü
Haberler ›› Güncel ››11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladı - Güncel

11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladı

KARAMAN'da, N.R.E. (11), internet oyunu nedeniyle tartıştığı kuzeni M.Z.E.'yi (16) bacağından bıçakladı.

17.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:36
11 yaşındaki çocuk, internet oyunu tartışmasında 16 yaşındaki kuzenini bıçakladı

KARAMAN'da, N.R.E. (11), internet oyunu nedeniyle tartıştığı kuzeni M.Z.E.'yi (16) bacağından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, N.R.E. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gazi Dükkan Mahallesi 125 Sokak'taki evde meydana geldi.  N.R.E., internette oyun oynadığı kuzeni M.Z.E.'yi aralarında çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan M.Z.E., aile fertlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.R.E. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Karaman, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu