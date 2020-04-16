Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

11 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Van'da 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

16.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:18
11 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Van 'da 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya kumbarasındaki 134 lirasını bağışlamaya karar verdi.
Ailesinin de destek verdiği Alkan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Verilen adrese gelen Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Vefa Alkan'ı ablasının nezaretinde ekip aracıyla en yakın banka şubesine götürdü.
Banka şubesinde açılan kumbaradan çıkan 134 lira 55 kuruş görevlilerce kampanya hesabına yatırıldı.

Sosyal medyada gördüğü kampanyaya destek vermek istediğini belirten Alkan, "Tablet almak için para biriktiriyordum. Başka vatandaşların ihtiyacının olacağını düşünerek kampanyaya bağışlamaya karar verdim." dedi.

Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Alkan'ı ekip arabasıyla evine bıraktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››11 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:06: DENİZLİ Kolonya içip, kaldırımda sızdı - Haber 18:06: Manisa'da otomobilinde uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı - Haber 18:06: Ali Koç Kırklareli'ne "Biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini" gönderdi - Haber 18:05: Belediye ekiplerinden, Ecrin'e doğum günü sürprizi - Haber 18:04: Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin