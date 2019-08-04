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11 yaşındaki çocuk trafik kazasında öldü, 5 kişi de yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.

04.08.2019 12:19 11 yaşındaki çocuk trafik kazasında öldü, 5 kişi de yaralandı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolunun Yeniyapan köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Karadereli idaresindeki 38 YC 885 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Beyza Karadereli (11) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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