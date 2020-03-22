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11 yaşındaki Kardelen, korona virüs tatilinde çobanlık yapıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında okullara ara verilmesinin ardından çobanlık yapan babasına yardım ediyor.

22.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:14
11 yaşındaki Kardelen, korona virüs tatilinde çobanlık yapıyor
Kayseri 'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında okullara ara verilmesinin ardından çobanlık yapan babasına yardım ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, korona virüs için alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından babasına yardım etmek için çobanlık yapmaya başladı. Korona virüsten korunmak için önlemlerini de alan Kardelen, koyun ve kuzularla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşına rağmen koyun ve kuzular ile ilgilenen Kardelen, "Devletimize uyarak korona virüsten korunmak için eldivenlerimi taktım. Ayrıca okullar korona virüsten dolayı tatil olduğu için aileme koyun işlerinde ve ev işlerinde yardımcı oluyorum. Koyunların içinde gezerek kuzulayan koyun var mı diye bakıyorum. Çünkü koyun kuzuladıktan sonra kuzu karın içine düşüp soğuktan ölebilir. O yüzden koyunların içinde dolaşıyoruz. Koyun kuzuladığında da kuzuyu koyuna tanıtıyoruz ve ahıra çekip emziriyoruz. Böylelikle iyileşiyorlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Develi, Güncel

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