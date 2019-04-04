11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis

KAYSERİ'de, takip ettiği 11 yaşındaki kız çocuğuna, evinin bulunduğu apartmanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasyla tutuksuz yargılanan Şahin Değirmenci (64), 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararla birlikte Değirmenci'yi tutuklayarak, ceazevine gönderdi.

Geçen yıl Ekim ayında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen cinsel istismar olayı iddiaya göre şöyle meydana geldi;

Emekli işçi Şahin D., evinin bulunduğu apartmana giren R.T.'nin peşinden içeri girdi. Apartman boşluğunda küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Olayı kızı R.T.'den öğrenen anne S.T. karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Şahin Değirmenci, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. R.T.'nin annesi S.T., sanığın kızına yönelik cinsel istismar olayını 2 kez gerçekleştirdiğini ileri sürerek, "Bu istismarlar sonucu kızımın psikolojisi çok bozuldu. Kızım bu adamı gördüğünde, 'Bu adamdan çok korkuyorum' diyerek, tepki veriyor. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Son sözü sorulan Şahin Değirmenci ise "Söylenenlerin ve üzerime atılan suçlamaların hiçbiri doğru değil. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

Mahkeme, sanığı 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Değirmenci tutuklandı. - Kayseri

Kaynak: DHA