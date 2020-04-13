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11 yaşındaki Meryem istedi, polis oyun hamuru getirdi

11 yaşındaki Meryem istedi, polis oyun hamuru getirdi Hatay'da Emniyet Müdürlüğü'ne e posta gönderen 11 yaşındaki Meryem'in oyun hamuru isteğini polis ekipleri yerine getirdi.

13.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:09
11 yaşındaki Meryem istedi, polis oyun hamuru getirdi
HATAY - Hatay 'da Emniyet Müdürlüğü'ne e posta gönderen 11 yaşındaki Meryem'in oyun hamuru isteğini polis ekipleri yerine getirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 yaşındaki İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Meryem İri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne e-posta göndererek yasak dolayısıyla evden çıkamadığı için oyun hamuru istedi. Maili alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Meryem'in isteğini yerine getirmek üzere, oyun hamuru alarak evine götürdü.
Gelen hediyeyi görünce sevinen Meryem İri, polis ekiplerine teşekkür etti.
Evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan polisler ise, Meryem'e EBA uygulaması üzerinden derslerine çalışması nasihatinde bulundu. 11 yaşındaki Meryem istedi, polis oyun hamuru getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Meryem, Hatay, Polis, Yerel
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