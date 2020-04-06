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11 yaşındaki Mustafa Eren'den "?Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Trabzon Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 155'i arayarak biriktirdiği parayı bağışlamak isteyen ortaokul öğrencisi Mustafa Eren Şen adına "?Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 liralık destekte bulundu.

06.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:45
Trabzon Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 155'i arayarak biriktirdiği parayı bağışlamak isteyen ortaokul öğrencisi Mustafa Eren Şen adına "?Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 liralık destekte bulundu.
11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mustafa Eren Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasından katkı sunmak istedi.
Bunun üzerine 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan Şen, görevli polis memuruna kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine Şen ailesinin evine giden ekipler, Mustafa Eren'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, kendisi adına İl Emniyet Müdürlüğünün bir miktar parayı bankaya yatırması teklifini sundu.
Teklifi ilk başta reddederek "Ülkemize bir katkım olmasını istiyorum." diyen Mustafa Eren, ekiplerin ısrarı üzerine kabul etti.
Polis ekipleri, ilgili banka hesabına 100 lira yatırarak dekontunu teslim ettikleri Mustafa Eren'i, misafirleri olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne davet etti.
Mustafa Eren Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı gönderiyorum. Ben devletimin arkasındayım. Lütfen evde kalın, dışarıda risk, evde hayat var." dedi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Şen ile ekipler arasındaki diyaloğun yer aldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, "Trabzon'da Eren'ler bitmez! ?Kendi küçük, yüreği büyük Mustafa Eren Şen yavrumuz Trabzon'dan seslendi. ?'Biz bize yeteriz.'" ifadesine de yer verildi. 11 yaşındaki Mustafa Eren’den ’?Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Eren, Trabzon, Güncel

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11 yaşındaki Mustafa Eren'den "?Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
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