Haberler » Güncel » 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Haber

11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35) bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı.

30.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:48 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35) bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında, 'Adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın Huzur Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Yılmaz, evin çatısına çıkıp, kaçtı. İzini kaybettiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bir süre sonra Yılmaz'ın halk otobüsüne bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, plakasını belirlediği halk otobüsünü itfaiye kavşağında durdurdu. Otobüste yakalanıp, gözaltına alınan Cuma Yılmaz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yılmaz, cezaevine gönderildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:57   Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü - Haber
18:56   Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı'na "Haşdi Şabi" tebriği - Haber
18:55   Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Haber
18:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'u resmi törenle karşıladı (2) - Haber
18:54   SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
17:52   Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
30.12.2019 19:05:10