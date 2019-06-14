11 yılda 13 kez düşük yaptıktan sonra bebek sahibi oldu

İngiltere'nin Coventry kentinde 11 yıl içinde 13 kez düşük yapan 35 yaşındaki Laura Worsley, 14'üncü hamileliğinde sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Worsley rahim duvarını güçlendirecek bir tedavi gördükten sonra doğal yollarla hamile kaldı.

Worsley, hamileliğinin 30'uncu haftasında sezaryenle Ivy adını verdikleri bir kız bebeği dünyaya getirdi.

770 gram olarak doğan Ivy şimdi 9 aylık sağlıklı bir bebek.

Laura Worsley'nin hamileliklerinden 11'i ilk 12 hafta içinde son buldu. Diğer iki hamilelikse 17 ve 20'nci haftalarda sonlandı.

Dördüncü hamileliğinin ilk dönemde düşük yapmasından sonra Worsley'e "yapışkan kan sendromu" olarak da bilinen antifosfolipid sendromu teşhisi kondu.

Yüksek dozda folik asit almaya başlayan Worsley, hamileliklerinin birkaç haftanın ötesine geçmemesi üzerine Coventry and Warwickshire Üniversitesi Biyomedikal Araştırmalar Merkezi'nde denemelere katıldı.

2015 ve 2017'de Worsley'nin hamilelikleri 12 aylık ilk evreyi geçmesine rağmen bunlar da düşükle sonuçlandı. Çift, Graceson adını verdikleri bebeklerini 17, Leo adını verdiklerini bebeklerini de hamileliğin 20'nci haftasında kaybetti.

Leo'nun plasentasında yapılan incelemede, Worsley'nin, vücudun hamileliğe karşı savaştığı Kronik Histiostik Intervillositis (CHI) hastası olduğu belirlendi.

'Nazar değer diye kimseye söylemedik'

Laura Worsley, bu aşamada bebek sahibi olma umutlarını yitirdiğini ve artık tekrar hamile kalmayı isteyip istemediğinden emin olmadığını ancak doktorlarının ısrarıyla "son kez" denemeye karar verdiklerini söyledi.

Doktoru Prof. Siobhan Quenby, hamileliğin bebeklerin yaşama şansının arttığı 24'üncü haftayı aşabilmesi için Worsley'nin bağışıklık sistemini baskılayacak kortizon ilaçları kullandıklarını belirterek "Kortizon ilaçlarının yan etkileri var. Ama Laura'yla bunun bir kez daha denemeye değer olduğuna karar verdik" dedi.

Son hamileliği sırasında bebek sahibi olmanın hayalini kurmaya bile cesaret edemediğini söyleyen Worsley de, "Kimseye bir şey söylemedik. Birilerine söylersem nazar değer diye korktum" diye konuştu.