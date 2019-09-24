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11 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift İnci Türkay ve Atilla Saral, Londra'da evlendi

Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İnci Türkay, 11 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Atilla Saral ile Londra'da nikah masasına oturdu.

24.09.2019 15:41

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde "Betüş" karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu İnci Türkay, 11 yıldır usta oyuncu Atilla Saral ile aşk yaşıyor. Hayranlarına sürpriz yapan ünlü çift, Londra'da nikah masasına oturdu.

CUMARTESİ GÜNÜ EVLENDİLER

11 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Cumartesi günü taçlandıran çift, sade bir törenle evlendi. Çiftin nikah merasimine sadece yakın dostları katıldı.

LONDRA'YA TAŞINMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda Atilla Saral, sevgilisi İnci Türkay için 15 yıl önce İstanbul'dan ayrılarak yaşamaya başladığı Assos'tan Londra'ya taşınmış, Türkay ile yaşamaya başlamıştı. İlk evliliğinden Ali adında bir oğlu olan İnci Türkay, oğlunun okulu sebebiyle uzun bir süredir Londra'da yaşıyordu.

Türkiye'den taşınan oyuncu İnci Türkay, İngiltere'de diksiyon kursları veriyor. Atilla Saral ise İngiltere'de bir restoran açma planıyla Türkiye'den taşınmıştı.

11 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift İnci Türkay ve Atilla Saral, Londra'da evlendi

Atilla Saral, İnci Türkay, Londra, Magazin

YORUMLAR(11)
MSDS:Az daha sabretselerdi, öbür tarafta ahir dünya nikahı yaparlardı ayıp olmuş şimdi . .
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ADINIZI YAZIN:mutlu ol güzel yürekli kadın
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DARDANELSPORLU:11 yıl sevgililik. . çok aceleci davranmışlar sanki biraz daha bekleyebilirlerdi evlenmek için
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REALİST:11 ay sonra boşanır, evlenince büyü bozuldu derler. .
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COSMOS:babası yaşında
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BİR ANNE.:İkisi de iyi insan, Allah mesut etsin.
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MAKIF:Zinanın adı olmuş AŞK yaşamak. Faizin adı olmuş vaade farkı yada kar payı. bu dünyada işiniz bakalım öbür dünyada ne yapacaksınız. . . .
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TRAKYALI EROL:türklerin batı hayatına öykünmeleri, o şapka, o tül, bu arkadaşlar rum mu? ermeni mi? müslüman türk mü? biri cevap versin
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İYİ OLMUŞ:Aralarında bayağı bi yaş farkı vardır diyordum ama 56-47 yi görünce şaşırdım. Ne diyelim mesut olsunlar
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GICIK:tridine tridine bandım bedavamı sandın para verip aldım.
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