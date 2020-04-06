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11 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Nurçin Arlı'dan "Evde kal" çağrısı

Elazığ'da 3 makineye bağlı yaşamını sürdüren kas hastası yazar Nurçin Arlı, evde kalan vatandaşlara seslendi.

06.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:17
11 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Nurçin Arlı'dan
Elazığ 'da 3 makineye bağlı yaşamını sürdüren kas hastası yazar Nurçin Arlı, evde kalan vatandaşlara seslendi. Başarılı yazar Arlı, "Bu günlerin de geçeceğine inanıyorum. Sadece biraz sabredin, ben 11 yıldır evde yaşıyorum. Sevdikleriniz için evde kalın' dedi.

10 yaşında yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra 3 makineyle yatağa bağımlı yaşamaya başlayan 30 yaşındaki Nurçin Arlı, 3 senedir tek parmağı ile kitap yazıyor. Kendisi uzun süredir evde yaşayan Arlı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrılarına uymayan vatandaşlara seslendi.

"Sevdikleriniz, aileniz, anneniz, babanız için evde kalın"

Kendisinin uzun süredir evde olduğunu insanların sağlıkları için evde kal çağrılarına uyması gerektiğini ifade eden Arlı, '21 yıldır kas hastasıyım, son 11 yıldır da yatağa bağlı yaşıyorum. Ama bu yine de hayattan kopmama engel olmadı benim için. Sürekli kitap okudum. Bu durumum benim için engel değil. Her şeye rağmen yaşıyorum, hayattayım. Bu şekilde olanlara da belki bir örnek teşkil ederim diye bu işi başardığıma da inanıyorum. Yaşadığımız bu süreçte evde olanlara sesleniyorum. Sadece ülkemiz değil tüm dünyamız çok zor bir süreçten geçiyor. Ama bu günlerin de geçeceğine inanıyorum. Sadece biraz sabredin, biraz evde dursunlar, ben 11 yıldır evde yaşıyorum. Mecburiyetler insana her şeyi yaptırıyor. Sevdikleriniz, aileniz, anneniz, babanız için evde kalın. Evde kal Türkiye, evde kal Elazığ' dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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