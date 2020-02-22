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110 gönüllüye eğitim verildi

AFAD Çankırı gönüllülerine Ilgaz Yıldıztepe'de kayak ve arama kurtarma eğitimleri verildi.

22.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:00110 gönüllüye eğitim verildi
AFAD gönüllülerine Ilgaz 'de kayak ve arama kurtarma eğitimleri verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çankırı İl Müdürlüğü tarafından gönüllülerine yönelik arama kurtarma eğitimleri verildi. AFAD tarafından düzenlenen dağda arama kurtarma, çığ ve kayak eğitimi bugün itibari ile sona erdi. Düzenlenen eğitime 110 gönüllü katıldı.

Düzenlenen eğitimlerde AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma da nelere dikkat edilmeli ekipmanların kullanımı noktasında detaylı bilgi verdi. Daha sonrasında gönüllü ekibe kayak eğitimi verilerek olası durumlarda bölgeye daha hızlı ve güvenli bir şekilde gitmeleri hedefleniyor. - ÇANKIRI

Yıldıztepe, Çankırı, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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