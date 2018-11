110" Kahvaltı Saatini Aksatmıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:05



UĞUR SAMET AVCI - Silivri İtfaiyesi'nin "110" ismini verdiği golden cinsi köpek, her sabah aynı saatte gelip kahvaltısını yaptıktan sonra itfaiye erleriyle vakit geçiriyor.Silivri İtfaiye İstasyonu Amiri Aslan Sekmen, İstanbul'da yaşayan tüm canlıların, can ve mal güvenliği için görev yaptıklarının bilincinde olduklarını belirterek, Silivri İtfaiyesi personelinin hayvan dostlara verdiği destek ve çabaları dolasıyla Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından, ödüllendirildiğini anlattı."110"un da istasyonun neşe kaynağı olduğunu dile getiren Sekmen, "110 maskotumuz oldu. Golden cinsi. Her sabah personelimizin kahvaltı saatinde buraya gelir, karnını doyurur." dedi.Yemekten sonra itfaiyecilerle bir süre oynayan "110"un gezmeye gittiğini ve akşam yemek saatinde tekrar geldiğini dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:"Akşam yemeğinden sonra da bir süre oynar ve ertesi gün gelmek üzere buradan ayrılır. 110 burada olduğu sürece herhangi bir yangın olayı meydana geldiğinde, o da heyecanlanır, tepki gösterir hatta itfaiye arabasına binmek istediği de olmuştur. Tabii öyle bir şey mümkün olmadığı için onu istasyonda kalan arkadaşımıza emanet ediyoruz. İtfaiyenin numarası 110 olduğu için arkadaşlarımız da ona 110 ismi verdi verdi."