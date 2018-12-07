110 Üreticiye Süt Sağım Makinesi Verildi

07 Aralık 2018 Cuma 16:35



07 Aralık 2018 Cuma 16:35

Batman'da 110 üreticiye süt sağım makinesi dağıtıldı.Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle "Süt Hijyeni Eğitimi" projesi kapsamında 110 üreticiye süt sağım makinesi düzenlenen törenle teslim edildi.Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, proje kapsamında 70'i kadın 110 çiftçiye süt sağma makinesi, 5 süt soğutma tankı dağıttıklarını belirterek, "Bu projeyle sütlerimizi daha hijyen bir şekilde piyasaya sürmeyi hedeflemekteyiz." dedi.Üretici Fatma Soysal ise proje kapsamında süt üretime ilişkin eğitim aldıklarını anımsatarak, "Yıllarca hayvancılıkla uğraşan bir ailenin bireyi olarak bu işi çok iyi yaptığımızı düşünüyorduk oysa aldığımız süt eğitimi kursundan sonra anladım çok eksiğimiz varmış. Süt sağmanın ne kadar önemli olduğunu bu kurs sonunda anladım. Hem verilen eğitim için hem de makine desteği için devletimize ve yetkililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.