110 yaşında asırlık çınar

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan, yaşı Cumhuriyet'in kuruluşundan daha eski olan 110 yaşındaki Fatma Durmaz, sempatik tavırlarıyla evde bakım hizmeti aldığı sağlık personelinin ilgi odağı oldu.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 110 yaşındaki Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekibinin en yaşlı hastası. Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi'nde 65 yaşındaki yeğeni Fatma Kurnaz ile birlikte yaşayan Fatma Durmaz, Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ve bakım hizmetinden faydalanıyor. Kendisine 15 günde bir bakım hizmeti vermeye gelen yaşlı bakım teknikerleri ile büyükanne-torun ilişkisi kuran Fatma Teyze, her gün personellerin yolunu gözlüyor. Güler yüzleri, özverili çalışmaları ve verdikleri güvenle sevgisini kazanan teknikerleri artık aileden biri olarak gören Fatma Teyze, yaklaşık 1.5 yıldır bakım hizmeti alıyor. Fatma Durmaz, bakım ekibini her seferinde sarılıp öperek ve dualarla uğurluyor.



Yeğeni de bakım hizmeti alıyor



Yaşından dolayı sadece yürüteç desteği ile yürüyebilen Fatma Teyze'nin yeğeni Fatma Kurnaz da Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Kişisel bakımı yapılan Durmaz'a ekipler banyo yaptırıyor, tırnaklarını ve saçlarını kesiyor. Her ziyaretin ardından personellerin bir sonraki gelecekleri günü bekleyen Fatma Teyze, adeta onların yolunu gözlüyor. Fatma Durmaz'ın evi iki ayda bir belediye temizlik ekipleri tarafından temizleniyor.



Bakım hizmetlerinden memnunlar



Aldıkları bakım hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını dile getiren 65 yaşındaki yeğeni Fatma Kurnaz, "Geliyorlar, yıkıyorlar, tırnaklarını kesip, kıyafetlerine kadar giydiriyorlar. Fatma Halamın ağrıyan bir yeri yok, yaşlılıktan dolayı böyle. Akşamdan yatıyor, sabaha kadar uyuyor. Bir yeri ağrısa yatamaz. Herhangi bir sorunu yok. Benim de ayaklarım sakat. Bakıcıya başvurduk, rapor da yüksekti. Kabul etmediler. Ben de bu halimle ancak bakıyorum. Fatma Halam 110 yaşını geçti. Daha da ne kadar yaşar Allah bilir" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bakım elemanı Salim Temur ise Fatma Teyze'nin bugüne kadar gördüğü en yaşlı hasta olduğunu söyledi. Onunla sürekli geçmiş hakkında sohbet ettiklerini belirten Temur, "Bundan 40 yıl öncesi hakkında konuşuyoruz. Yaşlandıkça çocuklaşıyorlar ve bizler de çocuk gibi konuşmak zorunda kalıyoruz. Bir hafta geçirdikten sonra bizi beklemeye başlıyor. Kim gelse 'yıkayıcılar mı geldi, banyocular mı geldi, bize bakmaya mı geldiler' diye kapıda bekliyor. Çünkü 'gelenim gidenim yok' diyor. 'Kimsem olmadığı için sizi görünce mutlu oluyorum' diyor ve biz de rutin olarak geliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

