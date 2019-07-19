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112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbara 2 bin 854 lira ceza

KONYA'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunduğu ve gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen 10 kişiye, toplam 2 bin 854 TL idari para cezası kesildi.

19.07.2019 12:59 112 Acil Çağrı Merkezi
KONYA'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunduğu ve gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen 10 kişiye, toplam 2 bin 854 TL idari para cezası kesildi.
Konya Valiliği'nce yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunup meşgul ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası uygulandığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen 10 kişiye toplam 2 bin 854 TL idari para cezası uygulanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizin gereksiz yere meşgul edilmesi, acil yardım çağrılarına hızlı, etkin ve koordineli bir şekilde müdahale edebilmenin gayret ve çabası içerisinde bulunan Müdürlüğü'müzün iş yükünü artırdığı gibi günlük yaklaşık 7500 çağrının karşılandığı, bu çağrılardan %60'ının asılsız ve gereksiz çağrı olması nedeniyle de asıl yardım bekleyen vatandaşlarımıza zamanında ulaşabilmemiz için bazen saniyelerin bile önemli olduğu durumlarda ciddi zaman kayıplarına neden olduğunun bilinmesi, her gereksiz çağrının bir acil çağrıyı engellemesinden kaynaklanacak mağduriyetler yaşanabileceğinin göz önüne alınarak empatik davranış geliştirilmesi, suç veya kabahat takibine maruz kalınmaması için vatandaşlarımızca gereken hassasiyetin gösterilmesi önem arzetmektedir."


Kaynak: DHA
Konya Valiliği, Güncel

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