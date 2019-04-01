Niğde
'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp hakaret eden kişi yakalandı.
Merkez Dikilitaş
köyündeki ankesörlü telefondan bir kişinin sık sık 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak personele hakaret ettiği belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Dikilitaş köyünde numarasını tespit ettikleri ankesörlü telefonu fiziki takibe alan ekipler, 04.55 sularında aynı numaralı ankesörlü telefondan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aradığının belirlenmesiyle şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli H.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Niğde, Güncel
Kaynak: AA