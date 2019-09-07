Haberler» Güncel» Haber

112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi.

07.09.2019 10:50 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi
Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezi personelinin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla acil durum, ilk yardım, yangından korunma ve yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verildi.
112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan tüm personelin katıldığı eğitimlerde, acil durumlar karşısında yapılacak ilk işler, ilk yardım teknikleri, yangın anında can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik alınacak tedbirler ile yangın söndürme eğitimleri uzmanlar tarafından verildi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:50   Konak'tan okullara temizlik harekatı
13:50   Kılıçdaroğlu: "Demokratik yollarla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız"
13:50   Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin seyahat uyarısına tepki
13:50   2. Geleneksel Neşet Ertaş Masterlar futbol turnuvası başladı
13:48   Harcadıkça kazandıran kampanya
13:47   "7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek Erdoğan'ı beklediler
13:46   Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri artırıldı