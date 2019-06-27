27.06.2019 13:13
Haberler » Güncel » Haber

112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret

112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezin çalışma sistemi ve son durumu hakkında incelemelerde bulunuldu.
Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, geçen hafta hizmet vermeye başlayan merkezde 155, 156, 122, 112, 110, 177, 158 olmak üzere 7 acil numaranın tek çatı altında birleştirildiğini bildirdi.
Tek numaradan tüm acil yardım hatlarına ulaşılabileceğini vurgulayan Güney, hizmetin herkes için büyük bir kolaylık olduğunu kaydetti.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise yapılan değerlendirmenin ardından asılsız ve gereksiz olduğu tespit edilen çağrıların ilgili birime ulaşmadan sonlandırıldığını belirtti.
Benli, yapılan asılsız çağrıların can ve mal kayıplarına neden olabildiğini her ne olursa olsun acil çağrı numarasının gereksiz ve asılsız aranmaması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: AA
il sağlık müdürü , güney , 112 acil , 112 , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:26 Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi
14:26 Down sendromlu Aytaç'a sürpriz doğum günü
14:25 Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı
14:25 Yaz tatillerinde okullar için boya üretiyorlar
14:25 Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı
14:24 ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran
14:24 Ayaz Bursa'ya başsavcı vekili oldu