Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››112 Acil ekibi, kendilerini alkışlayanlara megafonla teşekkür etti - Haberler

112 Acil ekibi, kendilerini alkışlayanlara megafonla teşekkür etti

SAKARYA'da 112 Acil Sağlık ekibi, kendilerini alkışlayan mahalleliye megafonla teşekkür etti.

22.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:15
112 Acil ekibi, kendilerini alkışlayanlara megafonla teşekkür etti
SAKARYA'da 112 Acil Sağlık ekibi, kendilerini alkışlayan mahalleliye megafonla teşekkür etti. O anlar hem çevredekiler hem de 112 ekiplerince kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası Sakarya 'da yaşayanlar da dün saat 21.00'da evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bu sırada görevden dönen 112 Acil ekibi mahallede ambulansı durdurarak megafonla alkışlayanlara teşekkür etti. Kendilerini alkışlayanlara evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan 112 Acil görevlisi, "Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız" dedi. O anlar hem 112 ekibi hem de vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.


- Sakarya

Kaynak: DHA

Etiketler : fahrettin koca, Sakarya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda

Son Dakika Güncel Haberleri

Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı - Haber Alaşehir'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Haber Yeşilyurt'ta banklara uyarı levhaları yerleştirildi - Haber MSB Irak kuzeyi Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi - Haber Uşak semalarında paramotor paraşütü ile 'Evde Kal' çağrısı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading