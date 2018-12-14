112 Acil Ekipleri Kışa Hazır

14 Aralık 2018 Cuma 14:15



14 Aralık 2018 Cuma 14:15

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı istasyonlarda faaliyet gösteren acil sağlık ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.En zorlu kış şartlarında, köy yollarının kapanmasına rağmen hastalara ulaşmada engel tanımayan beyaz melekler, kapanan köy yollarına snowtrack ve paletli ambulanslarla girerek hastaları en yakın hastanelere nakledecek.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi ve 30 Acil sağlık istasyonundaki personelleri ile 2'si snowtrack, 5'i kar paletli, 1'i obez ambulans olmak üzere 78 karasal ambulansla ilçe ve köy yollarında şifa bekleyen hastaların imdadına yetişmeye çalışacak. - ERZURUM