06 Aralık 2018 Perşembe 11:53



06 Aralık 2018 Perşembe 11:53

Osmaniye Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz, 10 ayda 112 çağrı merkezine 405 bin 11 çağrı geldiğini, bu çağrılardan sadece 29 bin 704'ünün gerçek vaka olduğunu belirtti.Öznavruz, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentte 26 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunduğunu kaydetti.Türkiye'de 50 bin nüfusa 1 istasyon planlandığını, Osmaniye'nin ise 20 bin kişiye 1 istasyon sayısıyla ortalamasının üstünde olduğunu anımsatan Öznavruz, "İl genelinde 26 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcuttur. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verilmektedir. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 19 doktor, 80 paramedik, 189 ATT, 41 şoför ve 28 diğer unvanlarda olmak üzere 357 personel görev yapmaktadır. 2018 yılı ilk 10 aylık toplam çağrı sayımız 405 bin 11 ve toplam vaka sayısı 29 bin 704 dür."Öznavruz, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla farkındalık eğitimlerinin devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Açılan stantlar ve okullarda düzenlenen eğitimlerde, acil sağlık hizmetlerinde saniyelerin çok önemli olduğu bilincini oluşturmak istiyoruz. Zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olunmamalıdır. Özellikle, 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir."