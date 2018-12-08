AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Minsolmaz ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve beraberindeki parti teşkilatı üyeleri, ziyaretlerde komuta merkezlerinde çalışan 112 Acil Sağlık ekipleriyle bir araya gelerek, isteklerini dinledi.
Burada konuşan Minsolmaz, acil sağlık çalışanlarının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ve can kurtarmaya hayatlarını adadıklarını söyledi.
Sğalık çalışanlarının şiddeti değil, saygıyı ve sevgiyi hak ettiğini aktaran Minsolmaz, "Sağlık çalışanlarımızın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Onlar çoğu zaman kendi canlarını tehlikeye atarak başka canlar kurtarmanın derdine düşüyor. Kendilerini hayat kurtarmaya adayan personellerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı hizmetler diliyorum." diye konuştu.
Cerit de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.
Selahattin Minsolmaz,Milletvekili,Kırklareli
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:23