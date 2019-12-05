Haberler » Güncel » 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - Haber

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

Malatya Valisi Aydın Baruş'u, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve 12 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ziyaret etti.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
Malatya Valisi Baruş'u, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve 12 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli beraberinde Acil Sağlık Hizmetleri İl Başkanı Dr. Kemal Şener, 112 Başhekimi Dr. Serdar Derya ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ile Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
12 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaptıkları görevin önemine dikkati çeken Baruş, acil sağlık hizmetleri çalışanlarının acil vakalara zamanla yarışarak müdahale ederek, insan sağlığı ve hayatını ön planda tutmayı amaçladığını belirtti.
Baruş, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının haftasını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yapılan çalışmalar ve düzenlenecek etkinlikler hakkında Baruş'a bilgi verdi.

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:43 Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 13 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi - Haber
16:43 Hatay'ın güzellikleri İzmir'de - Haber
16:42 MSB: "PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi" - Haber
16:41 Resulayn'da elektrik panosunda patlayıcı tespit edildi - Haber
16:37 Mersin Üniversitesinde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:44:52