112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Kutlanıyor

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından 1-7 Aralık
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Acil Sağılık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ambulanslara karşı sürücülerin duyarlılığını arttırmak için cadde kenarlarına "Trafikte Seni Aşamıyoruz, Yaşama Yol Ver" sloganıyla pankartlar asıldı. Serdivan
ilçesinde bir alışveriş merkezinde ise iki gün boyunca 112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek için stant açıldı.
Hafta münasebetiyle okullarda 112 ekipleri tarafından öğrencilere acil sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen bir diğer etkinlik de Camili
Resmi Daireler Kampüsü konferans salonunda personele yönelik eğitim verildi.
Mesleki alanda çalışırken yaşanan olaylara karşı hukuki haklarına yönelik 112 personeli bilgilendirildi.
Eğitim programının ardından Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Doğan Öztürk, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Neslihan Karadeniz
, 112 Saha Koordinatörü Hasan Büyükçolak tarafından personele karanfil dağıtıldı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün tebrik mesajının iletildiği programın sonunda, üzerlerinde Sakarya'da görev yapan tüm 112 istasyonlarının isimlerinin yazılı olduğu kırmızı balonlar, 112 personeli tarafından gökyüzüne bırakıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü,Sakarya
07 Aralık 2018 Cuma 16:47