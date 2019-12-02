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112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - MUĞLA

Muğla'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında acil durum araçlarının kortej geçişi gerçekleştirildi.

02.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:02
'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında acil durum araçlarının kortej geçişi gerçekleştirildi.
Acil sağlık hizmetleri ve UMKE'nin tanıtılması amacıyla 2014'ten beri kutlanmaya başlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri dolayısıyla ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve belediye araçları Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Siren çalarak İsmet İnönü, İsmet Çatak, Haluk Özsoy, Zihni Derin ve Cumhuriyet caddelerinden geçen araçların korteji yine Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Hafta boyunca il genelinde trafikte ambulansın geçiş önceliği, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz aranmaması, 112 Acil sağlık hizmetlerinin önemi, afet ve ilk yardım bilincinin gelişmesi ile sağlık personelinin sorunları gibi konularda tanıtıcı etkinlikler düzenlenecek.
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası - MUĞLA

Cumhuriyet Meydanı, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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