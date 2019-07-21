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112 Acil Servis çalışanlarından tarla sahibini duygulandıran not

Çankırı'da, 112 Acil Servis ekibi yol kenarındaki bir tarladan kopardıkları keleklerin parasını tarlada taşın altına bırakarak yazdıkları notla tarla sahibinden helallik istedi.

21.07.2019 14:45 112 Acil Servis çalışanlarından tarla sahibini duygulandıran not
Çankırı'da, 112 Acil Servis ekibi yol kenarındaki bir tarladan kopardıkları keleklerin parasını tarlada taşın altına bırakarak yazdıkları notla tarla sahibinden helallik istedi.
Merkeze bağlı Germece köyünde yaşayan Bayram Çelik, sabah saatlerinde tarlasına gittiğinde taşın altına sıkıştırılmış 5 lira ve bir not buldu.
Parayı ilk gördüğünde şaşkınlık yaşayan Çelik, notu okuduğunda ise duygulandı.
Çelik'in bulduğu notta "4 adet keleğinizi kopardık hakkınızı helal edin. 5 lira bırakıyoruz. Çankırı 112 Ekibi" yazısı yer alıyor.
Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Helallik isteyen sağlık ekiplerine hakkını helal ettiğini belirten Çelik, "Notu ve parayı görünce ilk başta şaşırdım. Bir yandan da gururlandım. İnsanlık ölmemiş. 112'de çalışan arkadaşlarımız keleklerimizden koparmış ve karşılığını bırakmış. Hakkımı helal ediyorum. 112 çalışanlarımız başımızın tacı. Para bırakmalarına bile gerek yoktu. Kim olduklarını bilmiyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
Acil Servis, Çankırı, Güncel

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