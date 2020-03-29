112 Acil Servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 Acil Servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi.
29.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:31
İstanbul 'da korona virüs vakasına giden 112 Acil Servis ekibine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğramıştı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıslar, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, araçları ile ambulansın önünü keserek camlarını kırıp dehşeti yaşatmıştı. Acil servis ekiplerine dehşeti yaşatan şahıslar, yakalanarak polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)
Kaynak: İHA
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