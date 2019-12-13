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112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:58
İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Lazoğlu ile acil servis personeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Sağlık görevlileri ve Lazoğlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda da yine Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Lazoğlu, "Fotoğrafların hepsini inceledik, hepsi birbirinden güzel ama birer fotoğraf seçtik. Fotoğraflarda yaşamdan anlar yer alıyor. Üç kategoride seçtiğimiz fotoğraflar güzel, inşallah hepsi birinci olur." dedi.
112 Acil Servis personeli AA'nın

Acil Servis, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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