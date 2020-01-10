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112 Acil servis personelinin kıyafetleri Uşak'ta tasarlanacak

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli için kıyafet tasarlayacak.

10.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:38112 Acil servis personelinin kıyafetleri Uşak'ta tasarlanacak
Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli için kıyafet tasarlayacak.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, Genel Sekreter İbrahim Çalış, Uşak 112 Başhekimi Dr. Elif Gül Kayış, Afyonkarahisar 112 Başhekimi Dr. Gülsüm Doğan, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, DTS Tasarım Merkezinde görevli öğretim elemanları ve akademisyenler katıldı. Toplantıda Dr. Tarhan, DTS Tasarım Merkezi tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri için tasarlanan kıyafetler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Tasarlanan kıyafetlerin fonksiyonelliği, kumaşların yapısı gibi bilgiler aktarıldı.

"Uşak Üniversitesi ile işbirliğimiz kalıcı"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut toplantıda yaptığı konuşmada yapılan iş birliği ile güzel işler ortaya koyacaklarına inandıklarını kaydederek, "Uşak Üniversitesinde böyle bir tasarım merkezi olmasından ve konusuna hakim, tecrübeli akademik personelin olmasından çok etkilendim. Sonraki süreçte 112 Acil servis personelimizin kıyafetlerinin tasarlanmasında Uşak Üniversitesi ile beraber çalışma kararı aldık. Güzel işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum, umuyorum ki bundan sonrası için her iki tarafın da memnun kalacağı işler ortaya koyulur ve işbirliğimiz uzun süre devam eder" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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