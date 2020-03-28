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112 ambulanslarının hijyeni Büyükşehir'e emanet

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Corona Virüs (COVID-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan 112 Acil ambulanslarının dezenfektesine başladı.

28.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:57
112 ambulanslarının hijyeni Büyükşehir'e emanet
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Corona Virüs (COVID-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan 112 Acil ambulanslarının dezenfektesine başladı. Büyükşehir, kentte bulunan bütün ambulansların hijyenini sağlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" yani küresel bir salgın olarak ilan edilen Corona Virüsü'ne karşı verilen ulusal mücadele devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü günden beri devam eden Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün genişlettiği dezenfekte sahasına salgına karşı mücadelede fedakarca çalışan 112 Acil ambulanslarını ekledi. Sürekli telakuzda bulunan ambulansların üzerinden bir nebzede olsa yükü alacak olan çalışma, büyük bir dikkatle sürdürülüyor. Şehirdeki bütün ambulanslar, kurulan istasyonda hergün en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediliyor. Hijyen çalışmasıyla, sağlık personellerinin virüse karşı korunması hedefleniyor. İlaçlamalarda ise insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanılıyor. Şehirdeki hastanelerle ortak yürütülen çalışma, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecek.

Yayınlanan genelgeler doğrultusunda bütün ekiplerini salgına karşı mücadelede adeta seferber eden Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan bütün kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Güncel

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