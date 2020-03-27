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112 başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

DENİZLİ'de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi ve eski Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

27.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:37
112 başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

DENİZLİ'de 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi ve eski Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çivril ilçesinin önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, bir süre önce Denizli İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne atandı. Dr. Güven, öksürük ve ateş şikayetinden dolayı koronavirüs şüphesiyle kendini evinde izole etti. Güven, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güven'in dün yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Tedavisi devam eden Güven, öksürük ve ateş şikayetinin devam ettiğini ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Öksürük ve ateş şikayeti başlayınca kendimi izole ettim. Kimseyle temas kurmadım. Onun öncesinde işim gereği koronavirüsle mücadele için sürekli acil servisleri dolaşmıştım. Yapılan testte koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi hastanede tedavi altındayım. Mücadele ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Gürcan Güven, Çivril, Güncel

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