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112 Çağrı Merkezi çalışanları deprem anında çalışmaya devam etti

Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 112 Çağrı Merkezi'ndeki çalışanların görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı görüntüler ortaya çıktı.

27.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:16112 Çağrı Merkezi çalışanları deprem anında çalışmaya devam etti

ve 'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde 112 Çağrı Merkezindeki personel çalışmaya devam etti.

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde 112 Çağrı Merkezindeki personel çalışmaya devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çalışanların görev yerlerini terk etmediği görülüyor.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da da 112 Çağrı Merkezi personeli deprem anında çalışmaya devam etti. Çağrı merkezinde bulunan personelin deprem anında görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı dikkat çekti. Çağrı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, şiddetli sallantıya rağmen personelin görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı görülüyor.


Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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