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112 Çağrı Merkezinden istenilen taleplerin yüzde 40'ı banka işlemleri

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde 2 bin 144 vatandaşın 112 Çağrı Merkezini aradığını, taleplerin yüzde 40'ının emekli banka işlemleri, yüzde 13'ü ilaç, yüzde 11'i market alışverişi, yüzde 12'si seyahat izni ile yüzde 4'ünün de gıda ve yardım talebi olduğunu, ihtiyaç ve...

29.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:30
112 Çağrı Merkezinden istenilen taleplerin yüzde 40'ı banka işlemleri
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde 2 bin 144 vatandaşın 112 Çağrı Merkezini aradığını, taleplerin yüzde 40'ının emekli banka işlemleri, yüzde 13'ü ilaç, yüzde 11'i market alışverişi, yüzde 12'si seyahat izni ile yüzde 4'ünün de gıda ve yardım talebi olduğunu, ihtiyaç ve taleplerin karşılandığını söyledi.

Osmaneli Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezinin çalışmaları hakkında Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin ile ilgililerden bilgi alan Vali Şentürk, özveriyle çalışan personele teşekkür edip, vatandaşın ihtiyaçlarının hızlıca giderilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

"İnşallah bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacağız"

Türk milletinin zor zamanda insanlığını ortaya koyduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda 'Ben de varım' dediğini belirten Vali Şentürk, "Vatanını en çok kim seviyor? İhtiyaç olduğunda en çok 'Ben buradayım' diyen. Bunun göstergesini oluşturulan merkezlerimizde görüyoruz. Burada hepimiz bir tehditle karşı karşıyayız bir salgın hastalık dolaşıyor. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen genel temizlik ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması gerekiyor. Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan ve 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızla iletişim kurarken gerekmedikçe fiziksel temas edilmemesi önem arz ediyor. Risk altında bulunanlarla iletişim kurarken sosyal mesafe koşullarına riayet edilmeli. Korona virüs ile ilgili tedbirler hem görevliler hem de risk altında bulunan kişilerin tarafından titizlikle uygulanmalı" şeklinde konuştu.

Aranılan taleplerin yüzde 40'ı emekli banka işlemleri

Gıda yardımında bulunulan ve Medetli köyünde eşiyle birlikte yaşayan 68 yaşındaki Fazilet Demir'i ve telefonuna kontur talebinde bulunan Haceloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Narman'ı kendisini tanıtarak arayan ve hatırlarını soran Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerinin oluşturulduğu günden bu yana il genelinde 2 bin 144 vatandaşın 112 Çağrı Merkezini aradığını, taleplerin yüzde 40'ının emekli banka işlemleri, yüzde 13'ü ilaç, yüzde 11'i market alışverişi, yüzde 12'si seyahat izni ile yüzde 4'nün de gıda ve yardım talebinin olduğunu, ihtiyaç ve taleplerin karşılandığını bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››112 Çağrı Merkezinden istenilen taleplerin yüzde 40'ı banka işlemleri - Haberler

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