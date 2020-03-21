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112 çalışanlarından kliple 'evinizde kalın' çağrısı

ESKİŞEHİR'de 112 çalışanları, koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında video klip hazırlayıp vatandaşlara 'biz sizin için çalışıyoruz, siz evinizde kalın' çağrısında bulundu.

21.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:59
112 çalışanlarından kliple 'evinizde kalın' çağrısı

ESKİŞEHİR'de 112 çalışanları, koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında video klip hazırlayıp vatandaşlara 'biz sizin için çalışıyoruz, siz evinizde kalın' çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem yetkiler, hem de vatandaşlar önlemlerini artırdı. Uzmanlar hem kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiği, hem de kalabalık alanlara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken, halk da tüm uyarılara uydu. Vatandaşlar gerekmedikçe sokağa çıkmazken, sağlık çalışanları da salgının yayılmasına engel olmak için durmadan çalışmasını sürdürüyor. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, vatandaşları salgınla ilgili uyarmak için video klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda 112 acil servis çalışanları 'biz sizin için çalışıyoruz, sizde bizim için evinizde kalın' mesajı verdi. İnternette kısa sürede yayılan video, büyük beğeni toplarken, kullanıcılar da sağlık çalışanlarının mesajlarına destek vererek zorunlu olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması gerektiğini ifade etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Eskişehir, Güncel

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