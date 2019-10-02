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112'de kan bağış kampanyası

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliliği tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

02.10.2019 15:06112'de kan bağış kampanyası
Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliliği tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliliği bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kızılay görevlileri tarafından 112 personellerinden tek tek kanlar alındı. Kan bağışıyla alakalı bilgilerinde verildiği kan bağışında personeller yoğun ilgi gösterdi. Yapılan bağışla alakalı açıklamalarda bulunan 12 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Tuğba Adıgüzel, kan bağışında bulunan herkese teşekkür ettiğini belirterek kan bağışının öneminden bahsetti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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